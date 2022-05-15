أكدت هيئة الغذاء والدواء، أن محصول البطيخ وثمار البطيخ في المملكة آمنة وخالية من المبيدات.

وجاء تعليق الهيئة، على مقطع فيديو انتشر على موقع يوتيوب، يزعم أن البطيخ يحتوي على بقايا مبيدات، الأمر الذي أثار حالة من الجدل.

وردت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على مقطع الفيديو المتداول الذي زعم فيه أحد الأشخاص احتواء البطيخ على بقايا مبيدات وتحديداً نسبة عالية من مادة النترات.

وأكدت الهيئة، أنها تقوم بتنفيذ برنامج وطني لرصد بقايا المبيدات في الأغذية بأخذ عينات من الأسواق المركزية.

وأوضحت أنها بالتعاون مع وزارتي البيئة والمياه والزراعة والشؤون البلدية والقروية والإسكان، تعمل على التأكد من خلال تلك العينات عبر مطابقتها للحدود المسموح بها من بقايا المبيدات في المواصفات القياسية المعتمدة.