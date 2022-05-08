نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، المُستهلكين بالتأكد من أن المنتج مُسجل لديها قبل استخدامه عبر الدخول إلى تطبيق “طمني” للأجهزة الذكية.

وأوضحت الهيئة، أن عدم ظهور نتائج عند البحث على المُنتج في التطبيق فإن ذلك يعني أنه غير مُسجل لديها.

مأمونية وسلامة المنتج

وجاء ذلك عقب ورود عدد من الاستفسارات إلى الهيئة حول استخدام عدد من المنتجات، ومدى مأمونية وسلامة استخدامها.

وكانت هيئة الغذاء والدواء قد نوهت مؤخراً إلى إمكانية معرفة أسعار بعض المنتجات من خلال تطبيق “طمني”، وبينها الأدوية ورقم تشغيلها وجميع المعلومات المتعلقة بها.