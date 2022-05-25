ردت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على مقطع فيديو متداول لشخص يقوم بحقن مادة داخل أنسجة اللحوم لعدد من الذبائح.

لماذا تحقن وما هي مادة الحقن ؟؟

ممكن أحد مختص يفيدنا pic.twitter.com/4RXdP3eYvs

— البيئة والطبيعة (@Abdull_Alorini) May 21, 2022

ممارسة غير موجودة:

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إن الممارسة الظاهرة في المقطع غير موجودة بالمملكة، موضحة أن حقن أي مادة داخل أنسجة اللحوم قد تتسبب في تلوثها في حال كانت المادة المحقونة ملوثة.

يسمح بالنفخ فقط:

ولفتت الغذاء والدواء إلى أنه يسمح فقط بنفخ الهواء بين الجلد والذبيحة، وفقاً لدليل الممارسة الصحية لتجهيز ونقل وتداول وتخزين اللحوم الطازجة.