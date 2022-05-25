كشف وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن أحدث السيارات الكهربائية سيتم تجميعها في المملكة، مشيرًا إلى أن 30% من السيارات بالمملكة ستكون كهربائية قريباً.

وأضاف الفالح خلال المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس: نحن نستخدم السيارات الكهربائية وأحدث السيارات سيتم تجميعها في المملكة.

ولفت إلى أن هناك واحدة من 3 وحدات لتجميع السيارات ونركز على القطاعات المفتوحة للاستثمار المباشر.

خطة استراتيجية:

كذلك أعلن وزير الاستثمار، أن الاستثمارات في السعودية وصلت إلى 20 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هناك خطة استراتيجية وطنية مفصلة لكل المستثمرين في كافة القطاعات.