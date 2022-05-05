خصص مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، عددًا من التذاكر المجانية لجماهير أبناء النخيل في الجولة الـ26 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء هذا القرار، في ظل رغبة إدارة الفتح في تلقي دعم جماهيري لفريقها ضد نادي الاتحاد، حيث يبحث النموذجي عن الفوز من أجل تأمين مركزه في جدول الدوري السعودي.

الفتح يبحث عن التأمين:

ويحتل نادي الفتح المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 31 نقطة، حيث يواجه النموذجي قلقًا من مراكز الهبوط التي تعتبر قريبة في فارق النقاط.

وبالتالي يأمل نجوم الفتح في استغلال مواجهتهم ضد نادي الاتحاد وتحقيق نتيجة إيجابية لرفع رصيدهم إلى النقطة الـ34، والتقدم إلى المركز السادس في جدول الترتيب.

ويحتل نادي الاتحاد صدارة الترتيب برصيد 60 نقطة، حيث حقق الفوز في 19 مباراة، وهُزم في 3 وتعادل مثلهم، وسجل لاعبوه 54 هدفًا، وتلقت شباكه 20 هدفًا.