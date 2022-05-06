فرض الفريق الكروي الأول بنادي الفتح، التعادل على نادي الاتحاد بنتيجة 4/ 4، في مباراة مثيرة بالجولة الـ26 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الاتحاد بنتيجة 3/ 2، حيث كانت بداية التسجيل مع اللاعب بيتروس الذي صوب كرة قوية بالدقيقة التاسعة معلنًا التقدم لنادي الفتح، ثم نجح الاتحاد سريعًا في إحراز هدفين عبر كل من رومارينيو وكورونادو بالدقيقتين الـ17 والـ20.

ملخص المباراة:

ثم عزز المغربي حمدالله بالهدف الثالث لـ العميد بالدقيقة الـ42 ونجح بعدها فراس البريكان في تقليص الفارق لـ الفتح، محرزًا الهدف الثاني لـ النموذجي بالدقيقة الـ 3 من الوقت بدل الضائع.

ومع بداية الشوط الثاني، أثار إلغاء الهدف الرابع للعميد الذي سجله اللاعب البرازيلي كورونادو، الجدل بسبب اعتراض الكثير من جماهير الاتحاد على إلغاء الهدف.

وكان حكم المباراة ألغى الهدف بداعي وجود عرقلة من اللاعب البرازيلي لـ نواف البوشل لاعب نادي الفتح، لكن جماهير الاتحاد ترى أن الاحتكاك بين اللاعبين كان عاديًّا.

وتم إلغاء الهدف، لينجح بعدها الجزائري سفيان بن دبكة في إحراز الهدف الثالث لـ الفتح بالدقيقة الستين من عمر المباراة.

ونجح البرازيلي رومارينيو بعد ذلك بإحراز رابع أهداف العميد، ثم سجل البريكان هدف التعادل لـ الفتح، لينتهي اللقاء بنتيجة 4/ 4 بين الفريقين.

وأصبح رصيد العميد بعد التعادل 61 نقطة في الصدارة، بينما أصبح رصيد الفتح 32 نقطة في المركز السابع.