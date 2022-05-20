غمرت الفرحة جماهير نادي الفيحاء وذلك بعد التتويج الأول لفريقها بلقب كأس الملك، عقب الفوز على الهلال في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

فرحة عارمة

ونقلت قناتا الإخبارية و SSC رد فعل جماهير البرتقالي في المجمعة، عقب الفوز في المباراة، ودخول الفريق لـ سجل الأبطال في البطولة.

الفريق البرتقالي سيشارك في الملحق المؤهل لدور المجموعات بـ دوري أبطال آسيا بالموسم المقبل، كما نال 10 ملايين ريال بعد تتويجه باللقب.