غمرت الفرحة جماهير نادي الفيحاء وذلك بعد التتويج الأول لفريقها بلقب كأس الملك، عقب الفوز على الهلال في المباراة النهائية بركلات الترجيح.
📍 من المجمعة.. ردود افعال جمهور الفيحاء بعد تحقيق كأس الملك 🏆#الهلال_الفيحاء#كأس_الملك | #SSC pic.twitter.com/oFoMnK4mAE
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 19, 2022
فرحة عارمة
ونقلت قناتا الإخبارية و SSC رد فعل جماهير البرتقالي في المجمعة، عقب الفوز في المباراة، ودخول الفريق لـ سجل الأبطال في البطولة.
الفريق البرتقالي سيشارك في الملحق المؤهل لدور المجموعات بـ دوري أبطال آسيا بالموسم المقبل، كما نال 10 ملايين ريال بعد تتويجه باللقب.
فيديو | احتفالات جماهير #الفيحاء في المجمعة بعد فوزه بـ #كأس_الملك للمرة الأولى في تاريخه#الهلال_الفيحاء#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/Eu2jgPzQqT
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) May 19, 2022
فيديو | مراسل #الإخبارية خالد الربعي يرصد احتفالات وسط المجمعة بعد فوز #الفيحاء بـ #كأس_الملك للمرة الأولى في تاريخه#الهلال_الفيحاء#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/9aNufV1hxT
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) May 19, 2022
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