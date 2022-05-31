أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الفرق بين حد التسجيل الإلزامي والاختياري للمنشآت الجديدة.

حد التسجيل الإلزامي

وقالت الهيئة إن حد التسجيل الإلزامي للمنشآت الجديدة يُحتسب على أساس حجم المبيعات الخاضعة للضريبة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، مبينة أنه يلزم كل من يمارس نشاطاً اقتصادياً، التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو 375 ألف ريال.

منشآت مؤهلة للتسجيل الاختياري

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى أن المنشآت التي تتخطى إيراداتها 187.5 ألف ريال ولا تتجاوز 375 ألف ريال، مؤهلة للتسجيل الاختياري، منوهة إلى أن المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187.5 ألف ريال، غير ملزمة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.