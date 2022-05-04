تُوفي إلى رحمة الله تعالى الفنان جعفر الغريب، عن عمر يناهز 67 عامًا، بعد مسيرة طويلة في التمثيل تجاوزت 34 عامًا.

وشارك الفنان جعفر الغريب في أعمال سعودية وخليجية من أبرزها “طاش ما طاش”، والمسلسل البدوي “جواهر”، إضافة إلى برامج خليجية أبرزها البرنامج الشهير “سلامتك”.

مسيرة حافلة:

“الغريب” ولد عام 1956 في الأحساء وقدم العديد من الأعمال الفنية في المسرح والتلفزيون، وشارك أيضًا بالعديد من المهرجانات الدولية في القاهرة وأبو ظبي وغيرهما، وبدأت مسيرته الفنية من خلال مسلسل (عائلة أبو كلش) عام 1988، ولكن شهرته أتت أكثر بعد عمله بمسلسلات (جواهر) و(أوراق متساقطة) و(الحيتان).