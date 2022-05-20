أصبح فريق الفيحاء هو سادس فريق يُتوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في ملعب الجوهرة المشعة، بعد فوزه أمس الخميس على نادي الهلال بركلات الجزاء الترجيحية.

وكان ملعب الجوهرة المشعة استضاف 6 نهائيات قبل نهائي كأس الملك أمس، بواقع 5 نهائيات في كأس الملك ومباراة السوبر السعودي.

المتوجون الـ6:

وأصبح الشباب أول فريق متوج في الجوهرة بعد فوزه على الأهلي بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2014.

الهلال في 2015 تُوج بلقب كأس الملك على حساب النصر في الملعب ذاته، فيما كان الأهلي ثالثًا بعد فوزه على النصر في 2016 بلقب كأس الملك.

الهلال في 2017 تُوج باللقب على حساب الأهلي في الجوهرة، بينما فاز الاتحاد بلقب كأس الملك في 2018 في الجوهرة على حساب الفيصلي.

النصر فاز بلقب السوبر السعودي على حساب التعاون في يناير 2020، وكان أيضًا في الجوهرة.

أما الفيحاء فكان سادس المتوجين في الجوهرة بفوزه بلقب كأس الملك على حساب الهلال لموسم 2021/ 2022.

الفيحاء يشارك في نسخة السوبر السعودي الجديدة:

وسيخوض الفريق البرتقالي مواجهات كأس السوبر السعودي في نسخته الجديدة بالموسم المقبل بعد فوزه بلقب الكأس.