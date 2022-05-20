واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء تفوقه على الهلال خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، بعد فوزه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

الفيحاء يخطف الكأس

ولعب الفيحاء ضد الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وتقدم الأزرق عن طريق سالم الدوسري، قبل أن يحرز رامون لوبيز هدف التعادل في الشوط الثاني.

وامتدت المباراة النهائية إلى شوطين إضافيين، لتنتهي بالتعادل أيضًا، ليتم لعب ركلات الترجيح، قبل أن ينجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في حسمها لصالحه بنتيجة 3/1، ليتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

الهلال يُعاني ضد الفيحاء

وأصبح الفيحاء عقدة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هذا الموسم، حيث تعادل معه في مباراة الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن يفوز عليه في لقاء الدور الثاني على ملعب المجمعة الرياضية.

وجاء فوز الفيحاء على الزعيم في الدور الثاني، ليضعف حظوظه في المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل 4 جولات على نهايته، قبل أن يكرر الفوز ويخطف لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يفشل فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق الفوز أمام الفيحاء في 3 مباريات متتالية بالموسم ذاته.