أبدى مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، محمد الهندي سعادته بالتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

نهائي الكأس اليوم

وتترقب الجماهير مباراة الهلال ضد الفيحاء، مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويأمل الفريق الفيحاوي في تحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، فيما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة تفوقه، وحصد البطولة لعاشر مرة، ليكون ثاني أكثر الفرص حصولًا على اللقب.

الفيحاء يسعى لإسعاد جماهيره باللقب

وعلق محمد الهندي قائلًا: “مباراة اليوم مع الهلال ستكون مباراة كبيرة تعكس التطور الذي تشهده رياضتنا وتجسيد لما تحظى به الرياضة والرياضيين في وطننا الغالي من دعم كبير من القيادة الرشيدة”.

وتابع خلال تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الفيحاء: “كلنا أمل بأن يقدم الفريقين مباراة ترتقي لمستوى الحدث، واسم الفريقين”.

وأضاف: “تواجد الفريق في النهائي يأتي بعد توفيق الله بفضل العمل الجاد والمستمر من قبل الجميع في منظومة الفريق، والتكامل بين الإدارة والجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين وخلق البيئة المناسبة للعمل بجدية وروح الفريق الواحد”.

وشدد على الدور المؤثر للجمهور الفيحاوي وتواجدهم المستمر خلف فريقهم بالمساندة والدعم في المعلب وخارج الملعب، وكان أحد أهم الركائز في الوصول إلى النهائي الأغلى”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “وما يحظى به الفريق من دعم والتفاف رجال المجمعة وأعضاء شرف الفريق هو أمر محفز يجعلنا دائماً نسعى لنكون على قدر تطلعات رجالات الفيحاء وجمهوره وأهالي المحافظة، وسنبذل كل ما لدينا من أجل إسعادهم بإذن الله”.