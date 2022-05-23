انتهت، منذ قليل، مباراة الفيحاء وضمك، في إطار مواجهات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تعادل الفيحاء وضمك:

وفي بداية المباراة، أقام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك ممرًّا شرفيًّا للاعبي الفيحاء بمناسبة تتويجه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه.

وبدأت مباراة الفيحاء وضمك التي أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، إلا أن تألق الدفاع وإهدار اللاعبين للفرص أضاع فرصة هز الشباك.

محاولات مستمرة:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات الفيحاء وضمك لهز الشباك، قبل أن يتمكن الفريق الفيحاوي من هز الشباك عند الدقيقة 75، إلا أن الحكم قرر إلغاءه بداعي التسلل.

وضغط لاعبو الفريقان بحثًا عن تسجيل هدف في الدقائق المتبقية وخطف الثلاث نقاط، ولكن لم تنجح محاولاتهم، ليخيم التعادل السلبي على نتيجة المباراة.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد ضمك إلى 43 في المركز الخامس.