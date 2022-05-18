يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء للظهور بشكل مميز ضد الهلال، في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

ويلعب الفيحاء ضد الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ثلاثي الخبرة سلاح الفيحاء

ويخوض الفريق الفيحاوي الصاعد إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم النهائي الأول له، وتخلو قائمته من اللاعبين أصحاب الخبرات، باستثناء الثلاثي محمد أبو سبعان، سلطان مندش وعلي النمر.

ويُعد أبو سبعان أكثر لاعبي الفيحاء مشاركة في نهائيات كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث توج مع الاتحاد باللقب موسم 2012/ 2013 على حساب الشباب، وخسر مع الفيصلي موسم 2017/ 2018، والتعاون في الموسم الماضي.

وشارك سلطان مندش في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مع الفيصلي ضد الاتحاد موسم 2017/ 2018، وخسر فريقه في الأوقات الإضافية، فيما تواجد علي النمر مع التعاون في نهائي النسخة الماضية، وكان على مقاعد البدلاء.

كما تضم تشكيلة الفيحاء بقيادة المدرب الصربي فوك رازوفيتش، لاعبين مميزين من الركائز الأساسية هذا الموسم، بجانب الثلاثي أصحاب الخبرات، وهم؛ حارس المرمى؛ فلاجيمير ستويكوفيتش، حسين الشويش، أحمد بامسعود، وريكاردو ريلر.