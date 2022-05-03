يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء للظهور بشكل مميز ضد الهلال، وتحقيق الفوز خاصة أن المباراة على ملعبه ووسط جماهيره.

الفيحاء ضد الهلال

ويلعب الفيحاء ضد الهلال على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتُعد مباراة الفيحاء ضد الهلال اليوم هي الثامنة بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت المواجهات السابقة تفوقًا للأزرق، حيث نجح في تحقيق الفوز 4 مرات، وخسر مرة، وتعادلا مرتين.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويدخل الفريق الفيحاوي المباراة بضغوط أقل من الهلال، ويسعى لمواصلة نتائجه الجيدة هذا الموسم، مع مدربه الصربي فوك رازوفيتش، فيما يطمح الزعيم لحصد الثلاث نقاط والضغط على الاتحاد، أملًا في تعثره وخطف الصدارة.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الفيحاوي المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الثاني بـ49 نقطة.