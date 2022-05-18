يطمح الفيحاء للظهور بشكل مميز في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وتحقيق فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

وتتجه أنظار الجماهير إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الخميس، لمتابعة مباراة الهلال ضد الفيحاء في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الفيحاء يحلم باللقب الأول

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لتحقيق إنجاز تاريخي والفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه، لتكليل موسمه المميز مع فوك رازوفيتش بحصد بطولة.

وظهر الفريق الفيحاوي بشكل مميز في النسخة الحالية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حتى وصل إلى المباراة النهائية، حيث نجح في تسجيل 7 أهداف، واهتزت شباكه مرة واحدة فقط.

ونجح الفريق الفيحاوي في تحقيق مفاجأة كبرى بالإطاحة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، من الدور نصف النهائي بهدف دون رد، ليتأهل إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه.

كما يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بشكل مميز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في الفوز على الاتحاد المتصدر، وتعادل مع الهلال مرة وفاز عليه في مباراة الدور الثاني.