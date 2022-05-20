نجح الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء في كتابة التاريخ، بحصد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى بتاريخه، بعد الفوز على الهلال بركلات الجزاء الترجيحية.

الفيحاء ينضم لـ سجل الأبطال الجدد

وتمكن الفريق البرتقالي في أرض الجوهرة المشعة، من كتابة التاريخ والفوز بلقبه الأول في كأس الملك منضمًا لناديي التعاون والفيصلي الذي حقق كل منهما اللقب للمرة الأولى في مسيرته خلال السنوات الـ3 الماضية.

وتسلم سامي الخيبري قائد الفريق الكروي الأول بالنادي والمدرب الصربي فوك رازوفيتش لقب الكأس من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ملخص المباراة

وحصد فريق الفيحاء لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى وذلك بعد فوزه على فريق الهلال في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة بركلات الجزاء الترجيحية.

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي قوي من الهلال مع نسبة استحواذ وصلت إلى 84% في أول ربع ساعة من الشوط الأول.

وبالفعل ترجم الزعيم ضغطه بهدف عبر سالم الدوسري بالدقيقة الـ48 من عمر الشوط الأول.

ومع نهاية الشوط الأول وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء لحضور المباراة النهائية وتتويج الفريق الفائز باللقب.

وفي الشوط الثاني، ومن خطأ من المدافع علي البليهي تمكن البرازيلي رامون لوبيز بالدقيقة الـ66 من تسجيل هدف التعادل لـ الفيحاء.

ولجأ الفريقان لشوطين إضافيين بعد التعادل بنتيجة 1-1 في الوقت الأصلي حيث استمر التعادل قائمًا ليذهب الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق الفيحاء.