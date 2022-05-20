نجح الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء في كتابة التاريخ، بحصد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى بتاريخه، بعد الفوز على الهلال بركلات الجزاء الترجيحية.
احتفالات 🏆
📍في الجوهرة والمجمعة#الهلال_الفيحاء#كأس_الملك | #SSC pic.twitter.com/56cvzJ4CZX
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 19, 2022
الفيحاء ينضم لـ سجل الأبطال الجدد
وتمكن الفريق البرتقالي في أرض الجوهرة المشعة، من كتابة التاريخ والفوز بلقبه الأول في كأس الملك منضمًا لناديي التعاون والفيصلي الذي حقق كل منهما اللقب للمرة الأولى في مسيرته خلال السنوات الـ3 الماضية.
وتسلم سامي الخيبري قائد الفريق الكروي الأول بالنادي والمدرب الصربي فوك رازوفيتش لقب الكأس من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ملخص المباراة
وحصد فريق الفيحاء لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى وذلك بعد فوزه على فريق الهلال في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة بركلات الجزاء الترجيحية.
وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي قوي من الهلال مع نسبة استحواذ وصلت إلى 84% في أول ربع ساعة من الشوط الأول.
وبالفعل ترجم الزعيم ضغطه بهدف عبر سالم الدوسري بالدقيقة الـ48 من عمر الشوط الأول.
احتفالات الأبطال🏆#الفيحاء#الهلال_الفيحاء#كأس_الملك | #SSC pic.twitter.com/otHaihQh91
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 19, 2022
ومع نهاية الشوط الأول وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء لحضور المباراة النهائية وتتويج الفريق الفائز باللقب.
وفي الشوط الثاني، ومن خطأ من المدافع علي البليهي تمكن البرازيلي رامون لوبيز بالدقيقة الـ66 من تسجيل هدف التعادل لـ الفيحاء.
ولجأ الفريقان لشوطين إضافيين بعد التعادل بنتيجة 1-1 في الوقت الأصلي حيث استمر التعادل قائمًا ليذهب الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق الفيحاء.
ماقصروالاعبي الهلال هذاالموسم بالرغم من الظروف التى عانى منها الفريق الاول في جميع المشاركات الماضية والاصابات التى لحقت بالكثيرمن لاعبيه الاساسيين وبعض الاعبين تحامل على الاصابة ولعب وهولم يشفى تماماوذلك لعدم وجود البديل ومنهم جانج الكوري والبليهي وعطيف والبريك والفرج تحاملواعلى الاصابات و سالم وماريجاوايجالووناصروسعودعبدالحميدوالمعيوف والحمدان واضح عليهم الارهاق وضعف الجهدالبدني لهم مع مرورالوقت في المباراة وايضاارتفاع حرارة الجوفي الجوهره والرطوبة العالية والفريق يعاني من الارهاق مسبقاووضح أيضا على لاعبي الفيحاء ولكن بدرجة اقل من الهلال ملعب الجوهرة المشعة ملعب مكتوم والتهوية قليلة فيه وقت الربيع والشتاءفمابلك بالصيف وارتفاع درجة الحرارة بمعظم مناطق المملكة ودرجة الحرارة في جدة من اعلى درجات الحرارة ارتفاعاهذه الاوقات يجب التماس العذرللاعبي الهلال واستحق اللقب فريق الفيحاء بكل جدراة قدموامباراة تكتيكيه بامتيازوسيرواالمباراة كمايرغبون الى ركلات الترجيح ونجحوافي تحقيق البطولة الأولى لهم في التاريخ وضمنواالمشاركة الأولى لهم في تاريخ الفيحاء بدوري ابطال اسيا الموسم المقبل ومن حسن حظ فريق الفيحاءانهم قابلوافريق الهلال واغلب لاعبيه مرهقين ويعانون من غيابات اكثرمن نصف الفريق للاصابات اوالايقافات ووضح تاثيرهم في كذامباراة واخرهاالنهائي امام الفيحاء ابرزهم كنووكويلاروكاريوهذاالثلاثي لوكان موجود في التشكيلة الاساسية امام الفيحاء بالرغم من الارهاق سيكون شكا الفريق افضل وعامل الجوافي الرياض اوالمجمعة يفرق سواءللهلال اوالفيحاء الاجواء في جدة متعبة ومرهقة للغاية والظروف التى يعاني منهاالهلال بالاضافة الى تالق لاعبي فريق الفيحاء هذاالموسم ووضع هدف تحقيق بطولة كأس الملك وهوماتحقق لهم بالاضافة لجلب مدرب ممتازفرط فيه الفيصلي قبل ثلاثة اعوام وعدم التجديدلعقده وزيادة بسيطة في قيمة العقدذهب للامارات الظفره ثم الوحدة وكان مرشح لتدريب منتخب الاماراة ولعب نهائي كاس الملك الذي كان بين الاتحادوالفيصلي وحقق اللقب الاتحادقبل ثلاثة اعوام تقريبًاوفرط الفيصلي فيه وهاهويحقق كاس الملك مع فريق الفيحاء الصاعدحديثاومن نفس المنطقة التى بهاالفيصلي وحقق اللقب على بطل اسياوبطل الدوري وكاس الملك الموسم الماضي وبطل السوبرورابع العالم الموسم الحالي انجازيحسب لهذالمدرب الذي كان مدرباللفيصلي سابقا يجب على ادارة الفيحاء التجديدمع المدرب موسمين قادمين اوثلاثة مواسم على اقل تقدير أيضاشراءعقدالحارس العملاق والتعاقدمعة سنتين اوثلاث سنوات قادمة سوف يعطي لاكثرمن أربع سنوات هذا الحارس حارس مميز افضل من حارس التعاون الذي عمرة الان اكثرمن41سنه وباقي مع التعاون
الفيحاء فريق رائع استحق بطل كأس خادم الحرمين الشريفين بكل جدارة ادارة الفيحاءبعدالصعودلدوري المحترفين هذاالموسم تعاقدة مع مدرب يعرف الكرة السعودية وكان مميزاعندمادرب الفيصلي سابقاوهذاالمدرب اشترط التعاقد مع الحارس المميزوراهن على هذا الحارس وبالرغم من كبره في الهمرالاان المدرب اصرعلى جلبة وكسب الرهان المدرب الان المدرب يبني خططه على هذا الحارس العملاق وهوسبب بعدالله في حصول الفيحاء على كاس الملك واقوى دفاع فالدوري السعودي هذاالموسم
الهلال فريق مرهق ويمربضغط في المباريات ولاعبيه لم يتوقفواعن اللعب هذاالعام لامع المنتخب ولامع الفريق في جميع البطولات ووضع تحت ضغط المباريات المتواصل في بطولة العالم واسياوالدوري وكاس الملك واللعب آخر خمس مباريات بعدالعيدخارج ارضه وتعب الفريق من السفرمن مدينه الى اخرى ولم يمنح لاعبيه اي إجازة حتى يوم عيد الفطر كان الفريق معسكرلمباراة الفيحاء والارهاق واضح على الفريق وكثرة الاصابات بسبب الارهاق وضغط المباريات ونهاية الموسم استنزفواالاعبين لياقيا نفسيا ومعنوياويجب عدم الضغط على الاعبين أكثر من ذلك وارحة الاعبين الدوليين في ماتبقي من المباريات واعطاءالاعبين الصغار والاحياط فرصة في المشاركة ابتداءامن مباراة الاتحاد المقبلة حتى لوبوضع الاعبين الدوليين في الاحتياط ومشاركتهم في دقائق في منتصف الشوط الثاني على اقل تقدير حتى لايفقدون حساسية المباريات مع المنتخب الوطني وهوالاهم