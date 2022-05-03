انتهت، منذ قليل، مباراة الفيحاء ضد الهلال المؤجلة من الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز أصحاب الأرض بهدف دون رد.

فوز الفيحاء ضد الهلال

وبدأت مباراة الفيحاء ضد الهلال التي أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بشكل سريع، وأطلق سالم الدوسري تسديدة قوية عند الدقيقة الثامنة، مرت بعيدًا عن مرمى ستويكوفيتش.

وتصدى ستويكوفيتش لتسديدة جديدة من سالم الدوسري عند الدقيقة 13، قبل أن يلغي الحكم هدفًا هلاليًا عند الدقيقة 16 بسبب التسلل على المهاجم النيجيري أوديون إيغالو، ومرت تسديدة علي الزقعان بجانب القائم عند الدقيقة 24.

ونجح سامي الخيبري في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 33، وأهدر ميشيل ديلغادو فرصة التعادل عند الدقيقة 37، لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة بتقدم الفيحاء ضد الهلال بهدف دون رد.

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أطلق ميشيل ديلغادو تسديدة قوية مرت بجوار القائم عند الدقيقة 49، وأهدر ياسر الشهراني فرصة التعادل عند الدقيقة 50، لتستمر محاولات الهلال لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى.

وأحرز الفريق الفيحاوي الهدف الثاني عند الدقيقة 55، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، ومرت تسديدة إيغالو فوق العارضة عند الدقيقة 60، وهدد ميشيل ديلغادو المرمى مجددًا، ومرت تسديدته بعيدًا عند الدقيقة 70، واستمرت المحاولات دون هز الشباك، لتنتهي المباراة بفوز الفيحاء ضد الهلال بنتيجة 1/0.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الهلال عند 49 نقطة في المركز الثاني.