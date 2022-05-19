يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بقيادة مدربه الصربي فوك رازوفيتش، لتحسين نتائجه على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وتجاوز عقبة الهلال اليوم في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

سجل سلبي لنادي الفيحاء في الجوهرة

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء 7 مباريات من قبل على ملعب الجوهرة المشعة، 4 أمام الاتحاد، و3 ضد النادي الأهلي، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وخسر الفريق الفيحاوي 4 مباريات على ملعب الجوهرة المشعة، وكان آخرها أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضمن منافسات الدور الثاني من الدوري هذا الموسم، وتعادل مرتين أمام الأهلي.

ويعود انتصار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء الوحيد على ملعب الجوهرة المشعة إلى الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2017/ 2018، حينما فاز على الاتحاد بهدف دون رد للاعبه دانيلو أسبريا.

الفريقان يسعيان لحصد اللقب

ويأمل الفريق الفيحاوي في تحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه، فيما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة تفوقه، وحصد البطولة لعاشر مرة، ليكون ثاني أكثر الفرص حصولًا على اللقب.