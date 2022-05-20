توج الفيحاء بقيادة الصربي فوك رازوفيتش بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، ليُعيد للأذهان ذكريات آخر نهائي خسره الهلال مع الأرجنتيني رامون دياز.

الفيحاء يتوج بالكأس

ولعب الفيحاء ضد الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وتقدمت كتيبة دياز أولًا عن طريق سالم الدوسري، وسجل رامون لوبيز التعادل في الشوط الثاني.

وامتدت المباراة النهائية إلى الأشواط الإضافية، لتنتهي بالتعادل أيضًا، ليتم لعب ركلات الترجيح، ونجح فريق الفيحاء في حسمها لصالحه بنتيجة 3/1، ليتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

دياز يخسر النهائي الثاني

وأصبح الفيحاء ثاني فريق يفوز على دياز في مباراة نهائية، وهو على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعد أوراوا ريد دايموندز الياباني في بطولة دوري أبطال آسيا 2017.

وتسببت خسارة نهائي دوري أبطال آسيا 2017، في اهتزاز مستوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين والبطولة القارية، بجانب تراجع النتائج في الدوري، ليتم إقالة المدرب الأرجنتيني.

وكان يطمح دياز في قيادة الهلال لحصد كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الثانية، حيث سبق في ولايته الأولى؛ وتوج معه باللقب عام 2017 على حساب النادي الأهلي، فيما ودع البطولة من دور الـ16 أمام القادسية عام 2018.