تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء من تكرار فوزه على نظيره الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الفيحاء يفوز على كتيبة دياز لثاني مرة

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء قد نجح في الفوز على الهلال مع دياز للمرة الأولى في منتصف ديسمبر عام 2017، في المباراة التي أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ونجح الفيحاء في تكرار الأمر ذاته اليوم، بعد الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بهدف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد كتيبة دياز عند 49 نقطة في المركز الثاني، ولديه مباراة مؤجلة.

تاريخ مواجهات الفريقين

وتُعد مباراة اليوم هي الثامنة بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز 4 مرات، فيما فاز الفيحاء مرتين، وتعادل مثلهما.