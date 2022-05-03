انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفيحاء ضد الهلال المؤجلة من الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

تقدم الفيحاء ضد الهلال

وبدأت مباراة الفيحاء ضد الهلال المقامة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بشكل سريع، وأطلق سالم الدوسري تسديدة قوية عند الدقيقة الثامنة، مرت بعيدًا عن مرمى ستويكوفيتش.

وتصدى ستويكوفيتش لتسديدة جديدة من سالم الدوسري عند الدقيقة 13، قبل أن يلغي الحكم هدفًا هلاليًا عند الدقيقة 16 بسبب التسلل على المهاجم النيجيري أوديون إيغالو، ومرت تسديدة علي الزقعان بجانب القائم عند الدقيقة 24.

ونجح سامي الخيبري في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 33، وأهدر ميشيل ديلغادو فرصة التعادل عند الدقيقة 37، لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة بتقدم الفيحاء ضد الهلال بهدف دون رد.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الفيحاوي المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الثاني بـ49 نقطة.