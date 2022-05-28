حسم التعادل الإيجابي مباراة الفيصلي والاتفاق بالجولة الـ28 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم عنابي سدير بهدف دون رد سجله اللاعب وليد الأحمد بالدقيقة الخامسة والثلاثين.

وفي الشوط الثاني، تمكن اللاعب التونسي نعيم السليتي من إحراز هدف التعادل لفريق الاتفاق بالدقيقة الـ93.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد عنابي سدير 30 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما أصبح رصيد الاتفاق 31 نقطة في المركز الحادي عشر.