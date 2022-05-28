حسم التعادل الإيجابي مباراة الفيصلي والاتفاق بالجولة الـ28 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
أهداف المباراة |
الفيصلي 1 × 1 الاتفاق#الفيصلي_الاتفاق#SPL | #SSC pic.twitter.com/DJ3ZIWRz3U
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 28, 2022
وانتهى الشوط الأول بتقدم عنابي سدير بهدف دون رد سجله اللاعب وليد الأحمد بالدقيقة الخامسة والثلاثين.
وفي الشوط الثاني، تمكن اللاعب التونسي نعيم السليتي من إحراز هدف التعادل لفريق الاتفاق بالدقيقة الـ93.
وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد عنابي سدير 30 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما أصبح رصيد الاتفاق 31 نقطة في المركز الحادي عشر.
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