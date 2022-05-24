ألقت شرطة منطقة الجوف، اليوم الثلاثاء، القبض على شخصين تعمد أحدهما إشعال النار بالقرب من خزان وقود في إحدى المحطات بسكاكا.

وفي التفاصيل، قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطنين تعمد أحدهما إشعال النار بالقرب من خزان وقود في إحدى محطات الوقود بمدينة سكاكا أثناء تعبئته، ما تسبب في اشتعال النار في الخزان، وجرى نقل أحدهما للمستشفى لتلقى الرعاية اللازمة بعد إصابته في الحادثة.

وأضافت شرطة الجوف، أنه تم ضبط الآخر بعد هروبه من موقع الحادثة وجرى إيقافه، واستكمال الإجراءات النظامية وإحالة القضية للنيابة العامة.