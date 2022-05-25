قبضت شرطة منطقة عسير على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية يحمل إقامة مزورة، لإيوائه (25) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية داخل إحدى الشقق السكنية بمحافظة أحد رفيدة، وإحالتهم لجهة الاختصاص، ومن آواهم إلى النيابة العامة.

سجن وغرامة:

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسّهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.