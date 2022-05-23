قبضت دوريات الأمن بمحافظة بيشة على مقيم من الجنسية السورية بحوزته 56 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة داخل تجاويف مركبته.

الإحالة لجهة الاختصاص

وأوضح الأمن العام، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ ما يلزم.

وبالأمس، أعلنت شرطة الرياض القبض على شخص ارتكب حوادث جنائية تمثَّلَت بسرقة (6) مركبات تم استردادها.

تفاصيل الواقعة:

وقَبَضَتْ شرطةُ منطقة الرياض على مواطن ارتكب حوادث جنائية تمثَّلَت بسرقة (6) مركبات تم استردادها، واستخدامها في اقتحام المنازل، وكسر زجاج المركبات المتوقفة والاستيلاء على ما تحويه من أموال ومقتنيات، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع المستعمل، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.