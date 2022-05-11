قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني: إن فصل الصيف سيبدأ أرصاديًّا- بمشيئة الله- أول يونيو المقبل.
فيديو | متحدث مركز الأرصاد لـ #نشرة_التاسعة: 1 يونيو دخول فصل الصيف أرصاديا #نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/M5SrJUpQIB
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 11, 2022
بداية الصيف أرصاديًّا:
وأوضح القحطاني، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أننا ما زلنا في أجواء فصل الربيع، وتحديدًا في الربع الأخير من فصل الربيع، ونستعد تدريجيًّا لدخول فصل الصيف أرصاديًّا في 1 يونيو.
وأضاف: “نتوقع بمشيئة الله، أن تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع النسبي على مناطق المملكة، لكن ما زلنا في أجواء الربيع، وهناك تذبذب في أجواء الحرارة”.
أجواء حارة:
أما عن الأجواء الحالية على المملكة، فقال: “هناك موجة حارة تؤثر على منطقتي مكة والمدينة تشمل الأجزاء الساحلية منها حاليًّا، تستمر إلى الاثنين المقبل”.
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