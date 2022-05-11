قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني: إن فصل الصيف سيبدأ أرصاديًّا- بمشيئة الله- أول يونيو المقبل.

بداية الصيف أرصاديًّا:

وأوضح القحطاني، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أننا ما زلنا في أجواء فصل الربيع، وتحديدًا في الربع الأخير من فصل الربيع، ونستعد تدريجيًّا لدخول فصل الصيف أرصاديًّا في 1 يونيو.

وأضاف: “نتوقع بمشيئة الله، أن تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع النسبي على مناطق المملكة، لكن ما زلنا في أجواء الربيع، وهناك تذبذب في أجواء الحرارة”.

أجواء حارة:

أما عن الأجواء الحالية على المملكة، فقال: “هناك موجة حارة تؤثر على منطقتي مكة والمدينة تشمل الأجزاء الساحلية منها حاليًّا، تستمر إلى الاثنين المقبل”.