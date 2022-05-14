استمتع جمهور فعاليات “قاف الرياض” المقامة بساحة العروض بالدائري الشرقي مساء أمس الخميس بالقصائد والشيلات الوطنية، التي امتدت نحو 3 ساعات لكل ليلة تناوب عليها 6 شعراء وفنان واحد، فيما ألغيت أمسية الجمعة تضامنًا مع الأشقاء ‏الإماراتيين في مصابهم بوفاة الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله.

وردد الحضور مع الشعراء ” مُجار وخطاك الباس يا خادم البيتين.. وينعاد عليك العيد يا خير الأوطاني”، وسط تنظيم كبير من أمانة منطقة الرياض، تحت إشراف إمارة الرياض.

وأقيمت مساء الخميس الموافق 11 شوال 12 مايو، محاورة شعرية جمعت كلًا من محمد السناني، تركي الميزاني، حامدالقارحي، طلق زاروط، علي العضياني، حمدان العصيمي، والفنان المنشد عبدالله آل مخلص.

إلغاء أمسية الجمعة:

فيما تم إلغاء أمسية يوم الجمعة 12 شوال 13 مايو ‏التي كان من المقرر أن يحييها الشعراء سفر الدغيلبي، معتق العياضي، علي الدعية، مرهب البقمي، فالح أبوعضيدة، سعود المسيلي، والفنان المنشد عبدالله آل فروان.

وتقام فعاليات “قاف الرياض” بإشراف إمارة منطقة الرياض، وتنظيم أمانة منطقة الرياض، في ساحة العروض بالدائري الشرقي، وتشتمل إلى جانب فن المحاورة، سوق شعبي، وفقرات فلكلورية، ومنطقة ألعاب، وأسر منتجة، إضافة إلى أن الدخول مجاني.

وأبدع الشعراء والفنانون في إمتاع الجمهور الحاضر من الجنسين، وتنوعت فقراتهم بين القصائد الوطنية والاجتماعية، والطريفة.