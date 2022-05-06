يترقب جمهور الكرة السعودية، مباراة النصر والشباب مساء اليوم في الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا 10 دقائق مساءً على ملعب ” مرسول بارك” في الرياض حيث تعرض على قناة SSC 1 HD.

تشكيل النصر والشباب المتوقع

وسيكون تشكيل النصر المتوقع مكونًا من: “وليد عبدالله، منصور الشمري، عبدالله مادو، علي لاجامي، حمد المنصور، علي الحسن، عبدالمجيد الصليهم، خالد الغنام، سامي النجعي، عبدالفتاح عسيري، أندرسون تاليسكا”.

أما تشكيل الشباب المتوقع فسيكون مكونًا من: “فواز القرني، متعب الحربي، إياجو سانتوس، حسان تمبكتي، أحمد شراحيلي، فواز الصقور، عبدالله الجوعي، إيفر بانيجا، نواف العابد، هتان باهبري، جون ماري”.

ترتيب دوري المحترفين قبل قمة النصر والشباب

ويتواجد الاتحاد بـ الصدارة برصيد 60 نقطة، يليه الهلال ثانيًا برصيد 49 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 48 نقطة، الشباب رابعًا برصيد 47 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 42 نقطة، الفيحاء سادسًا برصيد 33 نقطة، أبها سابعًا برصيد 32 نقطة، الفتح ثامنًا برصيد 31 نقطة، الأهلي تاسعًا برصيد 29 نقطة، الرائد عاشرًا برصيد 29 نقطة، الفيصلي في المركز الحادي عشر في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 28 نقطة، الطائي في المركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة، الاتفاق في المركز الثالث عشر برصيد 27 نقطة، التعاون في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة، الباطن في المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة، الحزم في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.