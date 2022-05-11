يترقب عشاق كرة القدم الإيطالية نهائي كأس إيطاليا بين فريقي إنتر ميلان ويوفنتوس، الذي ينطلق في العاشرة من مساء اليوم بتوقيت المملكة.

القنوات الناقلة لـ نهائي كأس إيطاليا:

وتُنقل المباراة عبر قنوات “أبو ظبي الرياضية 2، Canale 5 Italia ، Premier Sports 1 HD ، TrT Spor”.

وتُقام المباراة على ملعب “الأولمبيكو” معقل نادي روما بالعاصمة الإيطالية.

يذكر أن إنتر ميلان كان تأهل لنهائي الكأس على حساب فريق ميلان، بينما تأهل يوفنتوس على حساب فريق فيورنتينا.

يوفنتوس آخر المتوجين باللقب:

وكان فريق يوفنتوس تُوج بلقب كأس إيطاليا في الموسم الماضي “2020 /2021” بعد الفوز على فريق أتالانتا في النهائي بهدفين لهدف.