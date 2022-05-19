ستُنقل مباراة نهائي كأس الملك بين فريقي الهلال والفيحاء على العديد من القنوات وذلك مساء اليوم.

ومن المقرر انطلاق المباراة في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” الجوهرة المشعة” في جدة.

القنوات الناقلة

وسوف تنقل المباراة على قنوات ” دبي الرياضية 1، عمان الرياضية، SSC 2 HD، قناة الكأس القطرية، القناة الرياضية السعودية 1، SSC1 HD ، البحرين الرياضية”.

ويأمل الفريقان في أن يقدما أداءً فنيًا كرويًا ممتعًا لنيل لقب أغلى الكؤوس، حيث يسعى الفيحاء لتحقيق المفاجأة ونيل لقبه الأول والانضمام إلى سجل أبطال بطولة كأس الملك، أما الهلال فيسعى إلى تفادي المفاجآت ونيل اللقب العاشر طوال تاريخه.

كيف يفكر الهلال والفيحاء بـ نهائي كأس الملك ؟

ويتسلح دياز في المباراة النهائية بكتيبة مميزة وأصحاب خبرات كبيرة سواء من اللاعبين السعوديين أو المحترفين، ومنهم؛ عبدالله المعيوف، سلمان الفرج، سالم الدوسري، عبدالله عطيف، ماثيوس بيريرا، ماريغا وإيغالو وغيرهم.

على الجانب الآخر، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء إنجازًا تاريخيًا بالإطاحة بنظيره الاتحاد والتأهل إلى نهائي كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه، الأمر الذي حفز لاعبيه لمواصلة التألق، خاصة بعد الفوز على الهلال بالدوري.