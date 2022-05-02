يستعد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإطلاق فعاليات الاحتفاء بعيد الفطر المبارك والذي تنظمه بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية في عرعر.

فعاليات حفل العيد في عرعر

وتشتمل الفعاليات على عدد من المناشط منها عيدية العيد وفنجان القهوة الشمالية الذي خصص للمعايدة العامة وتزامناً مع عام القهوة السعودية ليكون مقراً للإحتفال العام وفي اليوم الثاني مسيرة للخيول العربية لتشجيع ودعم أصحاب هذه الهواية العربية الأصيلة.

تعزيز الهوية الوطنية

وأوضح مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية خالد الرميخاني أن مثل هذه الفعاليات تعزز الهوية الوطنية ورفع قيمة الموروث الشعبي وتعزيز دور المشاركة الإجتماعية وتنمى التنمية الإجتماعية في المنطقة من خلال تحسين نمط الحياة، وتحقيق أهداف برنامج جودة الحياة للنهوض برفاهية المجتمع السعودي، وتطوير وتنويع فرص التنمية المحلية. كما اوضح ان هناك العديد من الفعاليات التي ستنطلق في مختلف محافظات ومراكز المنطقة.