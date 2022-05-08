في ليلة طربية لا تُنسى، أحيا قيصر الأغنية العربية الفنان كاظم الساهر ثالث حفلات فعاليات عيد الفطر على مسرح أبو بكر سالم والتي نظمتها شركة بنش مارك، مساء اليوم السبت بحضور أكثر من 8 آلاف من جمهور ومحبي الفنان العراقي.

وصعد الفنان كاظم الساهر على مسرح أبو بكر سالم في تمام الساعة العاشرة واستقبله الجمهور بالتصفيق والهتافات، لينطلق الحفل بعدها بباقة رائعة من أجمل أغاني الفنان، حيث غني: “يدك، النار أصيح النار، دلوعتي، يجي الليل واحكيله، أشهد، هل عندك شك، إني خيرتك فاختاري، عيد وحب، أحبيني بلا عقد، فرشت رمل البحر ونامت، أكره” وغيرها من الأغاني.

كاظم الساهر يطرب جمهور الرياض

وحظي الحفل بتفاعل كبير من الجمهور مع أغاني كاظم الساهر خاصة القصائد ذات الشعبية الكبيرة، حيث شاركه الجمهور غناء قصيدة “علمني حبك” الشهيرة، وتوالت الأغاني حتى ساعة متأخرة من الليل في أجواء طربية لا تنسى.

وأعرب الفنان الكبير كاظم الساهر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركة بنش مارك فور انتهاء الحفل، عن سعادته بتواجده بين جمهوره في الرياض قائلاً: “أهل الرياض ناس طيبين ورائعين يُخجلوك بكرمهم وطيبتهم واستقبالهم”.

وأشاد الفنان كاظم الساهر بالذوق الراقي للجمهور في سماع واختيار الأغاني، قائلاً: “الشباب الصغار يطلبون القصائد الصعبة، وهذا بالنسبة لي سعادة كبيرة أن هذه القصائد وصلت للبسطاء والمثقفين”.

وأضاف القيصر: ” كانت حفلة رائعة وكنت حريصا أن يخرج هذا الجمهور الرائع من الحفل سعداء وأقدم لهم ما يحبون”.

يشار إلى أن حفلة كاظم الساهر هي الحفلة الثالثة والأخيرة ضمن حفلات عيد الفطر على مسرح أبو بكر سالم والتي نظمتها شركة بنش مارك ضمن برنامج فعاليات العيد الذي تشرف عليه الهيئة العامة للترفيه.