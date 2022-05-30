أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن القصف الأوكراني لبنى تحتية مدنية في الشرق أمر شنيع.

وقال الكرملين، في بيان له اليوم، “لدينا سيولة مالية تكفي لتسديد الديون الخارجية”.

روسيا تكبدت خسائر جسيمة

يأتي ذلك فيما قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الاثنين، إن روسيا تكبدت فيما يبدو خسائر جسيمة في صفوف الضباط من الرتب المنخفضة والمتوسطة في صراعها مع أوكرانيا مما يزيد من احتمالات تراجع فاعليتها العسكرية في المستقبل.

وقالت الوزارة على “تويتر” في أحدث تقرير للمخابرات العسكرية البريطانية، إن قادة الكتائب والألوية ينتشرون الآن في أكثر المواقع خطورة في حين يقود أصحاب الرتب الدنيا العمليات التكتيكية منخفضة المستوى.

حالات عصيان داخلية

وأضاف التقرير: “مع تواتر العديد من التقارير ذات المصداقية عن حالات عصيان داخلية بين أفراد القوات الروسية في أوكرانيا، من المرجح أن يؤدي نقص في قادة الفرق ذوي الخبرة والمصداقية إلى تراجع أكبر في المعنويات واستمرار ضعف الانضباط”.

وقالت الوزارة إن من المرجح أن يفاقم فقد صغار الضباط من مشكلات روسيا المتعلقة بتحديث القيادة والمراقبة.