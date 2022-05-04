نفى الكرملين الروسي تقارير بشأن عزم الرئيس فلاديمير بوتين إعلان الحرب على أوكرانيا يوم 9 مايو المقبل.

اتهامات متبادلة بين واشنطن وموسكو:

يذكر أنه منذ الأيام الأولى للعملية العسكرية الروسية التي انطلقت على أراضي الجارة الغربية، طفت إلى السطح اتهامات متبادلة بين واشنطن وموسكو باستخدام أسلحة بيولوجية أو محرمة دوليًّا في أوكرانيا.

فبعد أن وجهت روسيا إلى أمريكا أصابع الاتهام بالتورط في إنشاء مختبرات لتطوير أسلحة بيولوجية، ردت الولايات المتحدة نافية الأمر جملة وتفصيلًا.

لتتهم لاحقًا القوات الروسية باستخدام أسلحة كيمياوية ومحرمة دوليًّا، وارتكاب مجازر وجرائم على الأراضي الأوكرانية، وهو ما نفته موسكو بطبيعة الحال.