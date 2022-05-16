استقرت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر على المدرب الجديد الذي سيقود الفريق الكروي الأول بالموسم المقبل.

وأكد سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق باسم العالمي أن المدرب الفرنسي رودي غارسيا المدير الفني الأسبق لـ روما الإيطالي هو من سيقود أصفر العاصمة بالموسم المقبل.

النصر يقترب من إنهاء المفاوضات بشكل رسمي

وأضاف خلال حديثه في برنامج ” الحصاد الرياضي” على قناة 24 الرياضية: ” غارسيا هو الاسم الأبرز والأقوى لتدريب النصر، لكن لم يتم الاتفاق معه بشكل رسمي حتى الآن وهناك محاولات للاتفاق معه بصورة نهائية، أي شيء الآن تقدر تتكلم فيه مع نادي النصر صعب لكن الوضع إن شاء الله يبدأ بالمدرب”.

ويبدو أن الفريق سيكون في مأزق، وذلك بعد نهاية عقد المدرب الأرجنتيني ميجيل روسو في أواخر شهر مايو الحالي.

وسيكون أصفر العاصمة بلا مدرب في حال رحيل روسو، خاصة أن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تم تمديدها إلى 23 يونيو المقبل.

وكان روسو أعلن، في وقت سابق، أنه سيرحل عن الفريق الأول لكرة القدم، فور نهاية عقده، أواخر مايو.