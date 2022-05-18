احتفى متابعو الممثل ومقدم البرامج وليد الزهراني، بمقطع الفيديو الذي نشره صباح اليوم يقول خلاله: “من كثر حبي غيرت القرار”، الذي أشار فيه إلى استمراريته في قناة الواقع الفضائية التي يقدم من خلالها برنامج كاريزما، بعد تردد أنباء عن انتقاله لقناة الجيران.
وليد الزهراني يستجيب لجمهوره
فكتبت جواهر: “القرار الصح، والمدير الصح، والبيئة الصح، والذهبي والأسطورة الصح”.
وكتبت: “من كثر حبي غيرت القرار، كلمة سوف تُنحت في القلب سنوات، ونجدد العهد بالحب والوفاء، والله يجملنا معك”.
وأشادت عنود الناصر بالعلاقة بين وليد الزهراني، وجمهوره ممن يطلقون على أنفسهم “الكواسر”، كاتبة: “فيه تجانس عجيب وتضحية بين وليد والكواسر فعلًا أنتم الصورة الصحيحة للنجم وجمهوره”.
كما قالت نورا في رد على التغريدة: “القرار الصحيح في المكان الصحيح .. أدامك في مكان الكل يحبك ويقدرك ومعك بكل فكرة وكل خطوة هذا بحد ذاته نجاح”.
برنامج وليد الزهراني
ورد وليد الزهراني صباح اليوم، على الوسم المنتشر ما مصير وليد الزهراني؟ كاتبًا: “والله اللي يعجبكم يعجب وليد”، ما اعتبره متابعوه تقديرًا لرغبة مشجعيه من الجمهور.
ورد عبادي الزهراني على التغريدةّ، كاتبًا: “جميل أن يربط الإنسان مصيره بمن يحب”. وفي وقت سابق، نشر الزهراني مقطع فيديو يشيد فيه بعلاقة جمهوره به، قال خلاله: “”أنا من الناس اللهم لك الحمد، إذا بأفتخر أفتخر أني كنت في برنامج واقعي بيوم من الأيام ومثلت الناس اللي تحبني خير تمثيل، أفتخر، وحط تحت أفتخر 600 خط بالقوة والعظمة والاكتساح من الناس اللي كانت تحبني حتى لو مع الزمن تغيرت كثير من الأمور، يكفي إنه أنا وأنتم حطيتوا بصمة باسم الكواسر طول العمر على مدى البرامج الواقعية وبعد البرامج الواقعية، والله إني أقولها وأعرف أن الكثيرون يعرفون أن هذه المقولة صحيحة 100%”.
حي عينكم يالكواسر
🫡❤️❤️
حي عينكم يالكواسر 🫡❤️❤️
اخخخ يا الفخر يا وليد قشران الزهراني 🤍🤍
الذهبي فخر جمهوره 🤍🤍🤍
يستاهل الاسطوره وليد يستاهل ماشاءالله فعلا وليد غير وجمهوره غير❤❤
الله وش هالخببر الحلو يستاهل وليد 👏🏻
الكواسر اقوى من امريكاء
يوووووه وش ها الخير الحلو وليد يستاهل كل هل المحبه
و هنا سأسكت قليلاً احتراماً وتقديراً لهذا الاسطورة
هنا سأسكت قليلاً احتراماً وتقديراً لهذا الاسطورة
كواسر وليد الزهراني قوه لا يستهان بها🔥🔥
الله ي القوه ي الكواسر عقبال انجازات اكبر 🤎🤎🤎🤩🤩🤩
الكواسر ووليد ظاهرة تستحق الدراسه❤️❤️❤️😭🔥
ماشاءالله ياكثررر القبول بهالانسان الله يوفقه🤩🤍🤍🤍
فخررررررناااااا 👏🏻👏🏻👏🏻😢💜💜💜💜
يحلو وليد قشران و ياقو الكواسر قواهه🔥🔥🔥🔥🔥
العروض من القنوات تنهال على وليد كالمطر، لكنه اختار يرضينا، النجم الحقيقي هو اللي يقدّر جمهوره مثل وليد
راسي وصل الغلاف الجوي رجعوه لوسمحتوا
💜💙
ترا مهو فخر كذا تفشلللون والله صرتو تقدسون الشخص الي تتابعونه اعوذبالله
الكواسر لوليد وليد للكواسر🤍🤍🤍🫀
احلا خبر ينزل عندكم يستحق كل هاذه الاشاده وليد قشران وجمهوره
اجملل خبر يكون على الصحيفه 👍🏻❤️❤️🤍❤️❤️
الكواسر لوليد ووليد للكواسر
يستاهل فارس كاريزما وليد قشران الزهراني شاب طموح ويحب النجاح
فعلا نجم ويستاهل الدعم 🤍🤍
فعلاً الكواسر اقوى من امريكا 👏🏻👏🏻💪🏻
شكرا لكم على هذا المقال لنجمنا المتالق وليد قشران الزهراني يستاهل
وش هالأخبار الححلوه 🤯❤️
يستاهل وليد قشران ان يفخر به جمهوره👏🏻.