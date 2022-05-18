احتفى متابعو الممثل ومقدم البرامج وليد الزهراني، بمقطع الفيديو الذي نشره صباح اليوم يقول خلاله: “من كثر حبي غيرت القرار”، الذي أشار فيه إلى استمراريته في قناة الواقع الفضائية التي يقدم من خلالها برنامج كاريزما، بعد تردد أنباء عن انتقاله لقناة الجيران.

وليد الزهراني يستجيب لجمهوره

فكتبت جواهر: “القرار الصح، والمدير الصح، والبيئة الصح، والذهبي والأسطورة الصح”.

وكتبت: “من كثر حبي غيرت القرار، كلمة سوف تُنحت في القلب سنوات، ونجدد العهد بالحب والوفاء، والله يجملنا معك”.

وأشادت عنود الناصر بالعلاقة بين وليد الزهراني، وجمهوره ممن يطلقون على أنفسهم “الكواسر”، كاتبة: “فيه تجانس عجيب وتضحية بين وليد والكواسر فعلًا أنتم الصورة الصحيحة للنجم وجمهوره”.

كما قالت نورا في رد على التغريدة: “القرار الصحيح في المكان الصحيح .. أدامك في مكان الكل يحبك ويقدرك ومعك بكل فكرة وكل خطوة هذا بحد ذاته نجاح”.

برنامج وليد الزهراني

ورد وليد الزهراني صباح اليوم، على الوسم المنتشر ما مصير وليد الزهراني؟ كاتبًا: “والله اللي يعجبكم يعجب وليد”، ما اعتبره متابعوه تقديرًا لرغبة مشجعيه من الجمهور.

ورد عبادي الزهراني على التغريدةّ، كاتبًا: “جميل أن يربط الإنسان مصيره بمن يحب”. وفي وقت سابق، نشر الزهراني مقطع فيديو يشيد فيه بعلاقة جمهوره به، قال خلاله: “”أنا من الناس اللهم لك الحمد، إذا بأفتخر أفتخر أني كنت في برنامج واقعي بيوم من الأيام ومثلت الناس اللي تحبني خير تمثيل، أفتخر، وحط تحت أفتخر 600 خط بالقوة والعظمة والاكتساح من الناس اللي كانت تحبني حتى لو مع الزمن تغيرت كثير من الأمور، يكفي إنه أنا وأنتم حطيتوا بصمة باسم الكواسر طول العمر على مدى البرامج الواقعية وبعد البرامج الواقعية، والله إني أقولها وأعرف أن الكثيرون يعرفون أن هذه المقولة صحيحة 100%”.