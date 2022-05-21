أعلنت وزارة الداخلية في الكويت عن ضبط رجال خفر السواحل سفينة داخل المياه الإقليمية محملة بكمية كبيرة من وقود الديزل المهرب.

تهريب الديزل

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان لها إنه في إطار جهود رجال الإدارة العامة لخفر السواحل لحماية حدود البلاد من المتسللين والمهربين، وأثناء قيام وحدات خفر السواحل بتفقد الحالة الأمنية في المياه الإقليمية الكويتية تم ضبط سفينة محملة بكمية كبيرة من وقود الديزل المهربة تقدر بنحو 240 طناً، وتم تحريز المضبوطات وإحالتها والمهربين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

طاقم سفينة التهريب

وبحسب قناة العربية قالت الداخلية الكويتية إن طاقم السفينة الإيراني يقوم بشراء الوقود من سفن صغيرة بأسعار معينة. وأشارت إلى أن التحقيق جارٍ لكشف جميع ملابسات سفينة التهريب الإيرانية.