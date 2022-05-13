أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت عن إقامة صلاة الغائب على الشيخ خليفة بن زايد، اليوم الجمعة، في جميع مساجد الكويت.

وأضافت : عليه نوجه جميع أئمة المساجد بأداء صلاة الغائب على الشيخ خليفة بن زايد اليوم الجمعة 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م.

بيان الوزارة:

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضيةً مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. تنعى إليكم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رحمه الله تعالى وجعل الجنة مثواه وتتقدم بأحر التعازي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وحكومة وشعبًا وإلى الأمتين العربية والإسلامية على هذا المصاب الجلل.

وأضاف البيان: عليه نوجه جميع أئمة المساجد بأداء صلاة الغائب على المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اليوم الجمعة 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م.