أصدر ديوان الخدمة المدنية في الكويت،، تعميمًا ينص على وقف التعيين بالوظائف القيادية وشَغل الوظائف الإشرافية ووقف كل من النقل والندب والإعارة ومعالجة آثار هذا الوقف من تاريخ 11 مايو الجاري، وحتى إشعار آخر، بناء على قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير.

وقف التعيين في الوظائف القيادية:

وشدد الديوان في تعميمه على ضرورة التزام كل الجهات الحكومية بوقف التعيين بالوظائف القيادية بكل الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، إضافة إلى وقف شَغل الوظائف الإشرافية -أيًّا كانت وسائل شَغل هذه الوظائف (ندبًا، أو تعيينًا، أو نقلًا، أو ترقية إليها)- ووقف النقل والندب أو تمديده خارجيًّا بين الجهات المختلفة مع وقف الإعارة وتمديدها بين الجهات المختلفة داخل البلاد حتى إشعار آخر؛ وفقًا لصحيفة “القبس” الكويتية.

ودعا الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة كافة إلى الالتزام بما ورد في هذا القرار، وعدم اتخاذ أي إجراءات أو إصدار أي قرارات تتعارض مع قرار الوقف المشار إليه.

الإعارة:

ولفت إلى أن هذا الوقف لا يشمل حالات الإعارة إلى المنظمات الدولية أو الإقليمية أو العربية؛ سواء كان مقرها داخل الكويت أو خارجها.