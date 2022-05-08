أعلن المتحف الوطني السعودي، مواعيد زيارات المتحف بعد إجازة عيد الفطر المبارك، حيث سيفتح أبوابه من جديد للزوّار بدايةً من 9 مايو، وستكون مواعيد الزيارات من الاثنين إلى الأربعاء ويوم السبت من الساعة 9 صباحاً حتى الـ7 مساءً، أما يوم الجمعة فستكون من الساعة 2 مساءً حتى الـ10 مساءً، في حين سيغلق المتحف أبوابه يوم الأحد.

وكشف المتحف عن برامجه لشهر مايو، التي صممت لتلبي رغبات الزوّار وتقدم لهم تجربةً ثرية، ومنها برنامج “صمم بطاقتك” الذي سيقام خلال الفترة من 9 مايو إلى 4 يونيو وهو نشاط تفاعلي يتيح للزوار فرصة التعرف على الزخارف التي كانت تستخدم في العصور القديمة، والزخارف الإسلامية، ومن ثم يصممون بطاقة تهنئة أو شكر باختيار الزخارف التي أعجبتهم.

سلسلة أنشطة وفعاليات

وبرنامج “فاصل كتاب” وهو برنامج يمنح الفرصة للزوار لعمل فواصل كتاب مستوحاه من نباتات مختلفة تنمو في بيئة المملكة، بالإضافة إلى برنامج “خيرات بلادي” وهو نشاط تفاعلي يعطي فرصة للزائر التعرف على كيفية استغلال خيرات المملكة في صناعة المنتجات، بحيث يستخدم الخزامى والقهوة السعودية في صناعة المقشرات الطبيعية الصحية الخالية من الكيماويات، كما تقدم فرقة موسيقية عرضاً حياً في 26 مايو من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 9 مساءً.

وتأتي هذه البرامج ضمن سلسلة الأنشطة والفعاليات التي ينفذها المتحف الوطني السعودي؛ لاستقطاب المهتمين بالمتاحف والمعلومات والأحداث التاريخية، وزوّار مدينة الرياض، لتقديم تجربة متحفية وثقافية تثري زوّار المتحف.