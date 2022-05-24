ناقش الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس خلال ترأسه المجلس الاستشاري استعدادات الرئاسة لموسم حج هذا العام ١٤٤٣هـ، الاستعدادات ووضع الخطط التشغيلية للإدارات ومناقشتها وتطويرها وفق المستجدات والتي تراعي عودة الكثافة البشرية وفق المقرارات والإجراءات المتبعة لضمان سلامة قاصدي بيت الله الحرام.

بذل مزيد من الجهد:

ونوه السديس على الحضور، بضرورة بذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام، حيث إن الرئاسة تسعى لإنجاح هذا الموسم العظيم تنفيذًا للتوجيهات السديدة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، داعيًا الله أن يكلل هذه الجهود بالتوفيق والنجاح وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم.