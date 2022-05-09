كشف المحامي الدكتور حمود الناجم أن العفو الملكي الصادر اليوم يطبق على المحكومين في جرائم الحق العام الذي يتعلق بحق الدولة وليس المحكومين بالحق الخاص لأن هناك أشخاصًا لهم حقوق وبالتالي لا تندرج عليهم هذه القواعد.

فيديو | المحامي د. حمود الناجم:

الجرائم التي تمس أمن الدولة وجرائم #الإرهاب من القضايا التي لا يشملها العفو الملكي#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/zcFl9vqSHG — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 9, 2022

ولفت إلى أن العفو الملكي له العديد من الضوابط والشروط فمثلًا من حكم عليه بأقل من عشر سنوات يعفى في حال أمضى نصف عقوبته وهكذا مشيرًا إلى أن الجرائم التي تمس أمن الدولة أو الجرائم الإرهابية غير مشمولة بالعفو.

بالمشمولين بقرار العفو الملكي

يذكر أنه إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بدأت المديرية العامة للسجون تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم.

وأوضح مدير عام السجون المكلف، أن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وجه بسرعة إنفاذ الأمر الملكي الكريم وإنهاء إجراءات المستفيدين منه.

وأكد أن هذه اللفتة الإنسانية الحانية من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين بعد خروجهم ولم شملهم بأسرهم.