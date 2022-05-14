أخمد الدفاع المدني في محافظة النماص حريقًا في جبل شمال المحافظة.

متابعة وتبريد:

وأكد الحساب الرسمي للدفاع المدني على موقع تويتر، اليوم السبت، أنه تجري حاليًّا أعمال المتابعة والتبريد.