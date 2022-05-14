أخمد الدفاع المدني في محافظة النماص حريقًا في جبل شمال المحافظة.
متابعة وتبريد:
وأكد الحساب الرسمي للدفاع المدني على موقع تويتر، اليوم السبت، أنه تجري حاليًّا أعمال المتابعة والتبريد.
أخمد الدفاع المدني في محافظة النماص حريقًا في جبل شمال المحافظة.
وأكد الحساب الرسمي للدفاع المدني على موقع تويتر، اليوم السبت، أنه تجري حاليًّا أعمال المتابعة والتبريد.
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