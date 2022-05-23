علق الخبير التحكيمي فهد المرداسي، على أبرز الحالات التحكيمية خلال أحداث الشوط الأول من مباراة الاتحاد ضد الهلال المقامة الآن.

الاتحاد لا يستحق ركلة جزاء:

ولفت فهد المرداسي خلال تصريحاته لقناة SSC، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال كان يستحق الحصول على ركلة جزاء عند الدقيقة 12.

وأضاف: “يد اللاعب جانغ هيون سو قريبة من الجسم وبشكل طبيعي، ولم يكن لديه وقت للتفكير وإبعاد الكرة، لا يوجد أي تغيير في وضعه منذ بداية اللعبة إلى أن ارتطمت بيده، ولم يكن متعمدًا فهذه ركلة جزاء غير صحيحة لنادي الاتحاد“.

تعادل إيجابي في الشوط الأول:

وكان الشوط الأول من الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال، في ختام منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قد انتهى بالتعادل الإيجابي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقبل الكلاسيكو اليوم، ينفرد العميد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثاني برصيد 55 نقطة.