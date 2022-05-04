أكدت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، أن المركبات ذاتية القيادة من أهم التقنيات الحديثة التي تتسابق إليها الدول المتقدمة.

معلومات عن المركبات ذاتية القيادة:

وقالت سدايا في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن المركبات ذاتية القيادة هي مركبات قادرة على استشعار محيطها والتحرك بتحكم واكتفاء ذاتي، حيث يعتمد استخدام هذه المركبات على جاهزية الدول في سن القوانين والتشريعات وتوفر البنية التحتية.

تحديات تشريعية وتقنية:

وذكرت الهيئة أن تبني المركبات ذاتية القيادة يواجه بعض التحديات التشريعية والتقنية والمجتمعية والتخطيطية، وبحلول 2025 من المتوقع أن تصبح المركبات ذاتية القيادة آمنة وموثوقة للاستخدام، أما بحلول 2030 قد تكون المركبات ذاتية القيادة متاحة تجاريًّا في عدة مناطق، فيما ستكون في 2050 بمتناول الجميع.