أعلنت الإدارة العامة للمرور، مساء اليوم السبت، أنه سيتم طرح مزاح اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد 22 مايو 2022م.
وقال المرور السعودي، في تغريدة عبر “تويتر”: “تنوه الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد، وذلك عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا”.
خطوات الوصول للخدمة:
وأضاف المرور، أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الخطوات التالية:
1- الدخول على منصة أبشر ثم اختر خدمات من تبويب خدماتي.
2- اختيار المرور.
3- اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.
اترك تعليقاً