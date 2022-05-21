أعلنت الإدارة العامة للمرور، مساء اليوم السبت، أنه سيتم طرح مزاح اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد 22 مايو 2022م.

وقال المرور السعودي، في تغريدة عبر “تويتر”: “تنوه الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد، وذلك عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا”.

خطوات الوصول للخدمة:

وأضاف المرور، أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول على منصة أبشر ثم اختر خدمات من تبويب خدماتي.

2- اختيار المرور.

3- اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.