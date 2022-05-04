أعاد المرور التذكير بعقوبة التفحيط والإجراءات المترتبة عليها.

وذكر المرور، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أنه بناء على ما ورد في المادة (التاسعة والستين) من نظام المرور، يعاقب مرتكب مخالفة التفحيط بالآتي:

عقوبات رادعة:

1 ـ عقوبة التفحيط للمرة الأولى حجز المركبة 15 يومًا، وغرامة قدرها 20 ألف ريال، والإحالة للمحكمة المختصة للنظر في تطبيق السجن.

2 ـ في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

3 ـ في المرة الثالثة حجز المركبة وغرامة مالية مقدراها 60 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة أو سجنه.

فيما يستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمسروقة.