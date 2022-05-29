أوضحت الإدارة العامة للمرور خطوات إسقاط المركبات التالفة أو المهملة إلكترونيًا عبر منصة أبشر بشكل سهل وميسر.

خطوات إسقاط المركبات التالفة

وقال المرور عبر إنفوجراف له على موقع تويتر إن عملية إسقاط المركبة تتم وفق الخطوات التالية :

1- زيارة الرابط www.absher.sa/vds.

2- استعراض المراكز المعتمدة لأداء الخدمة واختيار المركز المفضل.

3- التوجه للمركز التي تم اختياره.

4- تسليم المركبة واللوحات وإعطاء المركز رمز التأكيد المرسل على جوالك.

إسقاط المركبات التالفة من سجل المرور

وكانت إدارة المرور قد كشفت عن خطوات إسقاط المركبات التالفة أو المهملة من السجلات في الإدارة العامة للمرور والتي جاءت كالتالي:

1- تسليمها لأحد المحال المرخص لها بيع المركبات الملغي تسجيلها أو محال مكابس الحديد وإحضار ما يثبت ذلك.

2- تسليم لوحاتها ورخصة سيرها لإدارة المرور.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور كانت قد جددت دعوتها في وقت سابق لملاك المركبات المهملة أو التالفة، إلى المبادرة لإسقاطها من سجلاتهم والاستفادة من المدة التصحيحية لمدة عام.

وقالت المرور إن المدة التصحيحية تبدأ الثلاثاء 28 رجب 1443هـ، الموافق 1 مارس 2022، على أن يتم الإعفاء من رسوم تجديد رخص السير وغرامات التأخير المترتبة عليها.